Cevdet Yılmaz: TL'ye olan güven artmış durumda

Ekonomi programı, kesintisiz olarak uygulanmaya devam ediliyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Düzce Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından iş insanlarıyla bir araya geldi.

"TEMEL AMACIMIZ ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKMEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yaptığı açıklamada, iş dünyasının sorunlarını tespit edip, dinamik politika üretim yolunu geliştirdiklerini ifade ederek, "Bir taraftan para politikaları, bir taraftan maliye politikaları, diğer taraftan mali dönüşümler var. Orta vadeli programımızın ana çerçevesi bütüncül bir çerçeve. Bu 3 ayağı da içeren bütüncül bir stratejimiz var.

Temel amacımız ise enflasyonu aşağıya çekmek. Giderek tek haneli rakamlara doğru taşımak. Bunu yaparken büyümemizi, istihdamımızı devam ettirmek." dedi.

"DÜNYA ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Bütün bu çalışmaların insanların sosyal refahını kalıcı şekilde artırmak için yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Dünyanın gerçekten zor bir dönemden geçtiğiniz söylemeliyiz. Belirsizlik endeksi diye bir şey var, şu anda hakikaten çok yüksek seviyelerde. Bir taraftan tarife savaşları, bir taraftan jeopolitik gerginlikler böyle bir dünyadayız.

Bir geçiş sürecinde eski dünya artık geride kalıyor. Kurallara dayalı daha serbest bir dünya düzeni diyelim ciddi anlamda darbe yemiş durumda yeni bir dünya şekilleniyor. Bu da belirsizlikleri artırıyor." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Cevdet Yılmaz, finansal açıdan bankacılık sisteminin güçlü olduğunu ve sermaye yeterlilik oranlarının da oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

Merkez Bankası rezervlerinin son dönemde ciddi bir birikimle 189,7 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye ulaştığını belirten Yılmaz, bu durumun ekonomiyi şoklara ve ani hareketlere karşı daha dayanıklı hale getirdiğini söyledi.

"TÜRK LİRASI'NA OLAN GÜVEN ARTTI"

Yılmaz, "Kur korumalı mevduatı artık sonlandırdık diyebiliriz, çok az bir şey kaldı. TL'ye olan güven artmış durumda. Mevduatlarımızda TL'nin payı yükselmiş durumda, yüzde 60'lara yakın ve döviz mevduatının payı gerilemiş durumda.

Bunlar da sağlıklı gelişmeler, en önemli meselemiz olan enflasyon konusunda da bir gelişme süreci içindeyiz. Geçen yıldan bu yıla enflasyonda 40 puan civarında bir düşüş var. Bu yıl sonu inşallah Merkez Bankamızın hedef aralığı içinde bir enflasyon olmasını ümit ediyoruz." sözlerine ekledi.