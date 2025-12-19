Malatya depremden sonra yeniden ayağı kaldırıldı

- 6 Şubat depremlerinden sonra devlet, Malatya da dahil 11 ilde güvenli konutlar inşa etmeye başladı.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrin yeniden inşası için sahada çalışmalarını sürdürdü.
- Malatya'nın 2023 yılı sonrası yapılan çalışmalarda yeniden ayağa kalktığı ve şehrin çehresinin değiştiği görüldü.
Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya başladı..
Devlet, vatandaşlarını yalnız bırakmadı ve güvenli konutlar inşa edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada çalışmaları sürdürerek, bölgelerin yeniden ayağı kalkması için de aralıksız çalıştı.
MALATYA YENİDEN AYAĞI KALKTI
Bu kapsamda da Malatya'nın son hali paylaşıldı.
2023 yılında depremin izlerini taşıyan Malatya, yeniden ayağı kaldırıldı.
GÖRÜNTÜLER ÇALIŞMALARI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Malatya'dan kaydedilen görüntülerde, 2023 yılı ile birlikte 2025 yılı kıyaslandı.
Bir araya getirilen görüntülerde, şehrin çehresinin değiştiği ve yeniden yapılandırıldığı görüldü.