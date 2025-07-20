Cevdet Yılmaz’dan Barış Harekâtı’nın 51. yılında net mesaj

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü tüm yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gururla anılıyor.

Ada’da yıllarca süren Rum mezalimine son vererek Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğe kavuşturan Barış Harekâtı, hem stratejik bir müdahale hem de insani bir görev olarak tarihe geçti.

YILMAZ'DAN NET MESAJ

1974’te kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı bu harekâtla Kıbrıs Türk halkı güvenliğe, eşitliğe ve kendi kaderini tayin hakkına kavuştu.

Bu anlamlı günde bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesine ve Türkiye’nin garantörlüğündeki kararlı duruşuna dikkat çekti.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN VARLIK VE GÜVENLİĞİ TEMİNAT ALTINA ALINDI"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü kutlu olsun!

Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’yla, Kıbrıs Türkü’nün varlık ve güvenliğini teminat altına almıştır. Bu suretle, Ada’da yaşayan Türkler kadar Rumlar için de yarım asırdır süregelen huzur ve güven ortamı oluşmuştur.

"KKTC'NİN KALKINMA ÇABALARINA DESTEĞİMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Ada’nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü’nün yanındadır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Kıbrıs Türkü’ne uygulanan insanlık dışı izolasyonlarla mücadelemiz devam edecek; iktisadi ve mali işbirliğimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma çabalarına desteğimiz kesintisiz sürecektir.

Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Türkü’nün geleceğini güvence altına alan şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu’yu, Kıbrıs Türkü’ne önderlik yapan Doktor Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, harekât kararını alan ve uygulayan Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan’ı bu vesileyle rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.

1974 yılında millî davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyoruz."