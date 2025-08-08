Cevdet Yılmaz’dan dezenformasyon uyarısı

Son zamanlarda sosyal medyada sahte diploma ve e-imzaya yönelik ortaya atılan bazı iddialar, gündemde kalmaya devam ediyor.

Ortaya atılan farklı farklı iddialar vatandaşın kafasını karıştırırken,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan sahte e-imza ve sahte diploma iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yılmaz, bu tür tartışmaların suçla mücadele değil, devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan bir manipülasyon olduğunu vurguladı.

Dezenformasyona dikkati çeken Yılmaz şunları kaydetti;



"AMAÇLARI KAOS OLUŞTURMAK"

Enformasyon çağı, maalesef aynı zamanda dezenformasyon çağıdır!



Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var.



Amaçları suçla mücadele değil; kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır.



Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen; sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir.

"GÜVENSİZLİK DUYGUSU OLUŞTURMA PEŞİNDELER"

Görevini yaparak suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları zaaf içindeymiş gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratma; vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturma peşindeler.



Saygıyla karşıladığımız eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkes uyanık olmalıdır.

"MİLLETİMİZ BU MANİPÜLASYONLARA PRİM VERMEZ"