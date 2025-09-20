Cevdet Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert çıkış: Mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor...

İki liderin yapacağı görüşmeye günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı iddialar ortaya attı.

Söz konusu iddialar sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabı üzerinden açıklama yaparak Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır." diyen Yılmaz'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"POLİTİKA ÜRETEMEYEN POLEMİK ÜRETİR"

Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz.



Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir.

"LİDERLER DÜZEYİNDE BU KONULARIN ELE ALINMASI SON DERECE DOĞALDIR"

Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur.



Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.

"TEMENNİMİZ, GÖRÜŞMENİN BÖLGESEL BARIŞA KATKI SUNMASINA VESİLE OLMASIDIR"

Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşeceği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşeceği konulara ilişkin detayları NSosyal hesabından duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.



Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ ÇEKEN İDDİA

Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşan Özgür Özel, yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti.

Bu kez Manisa'da açılış töreninde konuşan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yapacağı görüşmeye ilişkin dikkat çekici iddialarda bulunmuş ve şu sözleri sarf etmişti: