Cevdet Yılmaz'dan yapay zeka değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu ve özel sektörün ortak vizyonuyla geleceğin mühendislik alanını şekillendirmesi hedefiyle ODTÜ ve Yandex Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Yapay Zeka Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na katıldı.

Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yılmaz, yapay zekanın gelişime ilişkin de konuştu.

"İNSANLAR ARASINDA OLDUĞU GİBİ MAKİNELER ARASINDA DA ÖĞRENME MÜMKÜNDÜR"

Yapay zekanın, günümüzde bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanının yanı sıra sağlık, ekonomik ve sosyal bilimler dahil birçok alanı etkiler hale geldiğini belirten Yılmaz, "Artık insanlar arasında olduğu gibi makineler arasında da öğrenme mümkündür; algoritmalar insan davranışlarını çözümlemekte, aynı zamanda yeni çözümler üretebilmektedir. Bu dönüşüm, iş modellerinden devlet yönetimine, ticaretten diplomasiye kadar pek çok yapıyı yeniden şekillendirmektedir" dedi.

"YAPAY ZEKANIN 2030'A KADAR KÜRESEL EKONOMİYE 15,7 TRİLYON DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zekanın dünya ekonomisinde daha fazla ağırlık kazandığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Yapılan projeksiyonlara göre (PwC), 2030 yılına kadar yapay zekânın küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlayacağı tahmin ediyoruz. Türkiye, bu büyük dönüşümde izleyici olamaz, iddiamız; kendi teknolojisini üreten, yöneten, uygulayan ve ihraç eden ülkeler arasında yer almaktır.



Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız adımlarla, bu iddiamızın ruhu olan Milli Teknoloji Hamlemiz, bizlere yol gösteren bir pusula ve somut bir eylem planıdır. Bu kapsamda, yapay zekâyı ulusal kalkınmamızın, toplumsal refahımızın ve stratejik özerkliğimizin en temel unsurlarından biri olarak görüyoruz.

AYA İLK GİDECEK KEŞİF ARACI 'CHERİ'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öncülüğünde olan ve Türkiye’den aya ilk gidecek keşif aracı ‘CHERİ’ye de değinen Yılmaz, Türkiye’nin artık kamu ve özel sektörüyle bu konulara çok daha yoğun bir şekilde inanması gerektiğinin altını çizdi.

‘Müreffeh Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek’ vizyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Stratejimizin en temel önceliği, bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirmektir. Yapay zekâ ekosistemini büyütmek istiyorsak, nitelikli insan kaynağını merkeze alan politikaları geliştirmemiz şarttır. Bu anlayışla oluşturulan ve ileri düzeyde teorik ve uygulamalı boyutlar içeren ODTÜ-YANDEX yüksek lisans programındaki özel sektör-akademi işbirliğini ve ortaya konulan yönetişim modelini çok anlamlı buluyorum" diye konuştu.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ve akademisyenler katıldı.