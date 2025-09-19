Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda 'taciz': Erkekler hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz skandalının yankıları sürüyor...

KYK yurdunda yaz tatiline çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, geri döndüklerinde korkunç manzara ile karşılaşmış ve bazı odalarda bulunan kilitli dolaplara bırakılan eşyalara zarar verildiği, tıraş bıçakları ve içki şişeleri gibi öğelerin odalarda bulunduğu öğrenilmişti.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, soruşturma başlatmıştı.

2 YURT MÜDÜRÜ İLE BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayı ile ilgili sabah saatlerinde yaşanan gelişmede, ilgili iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.

EŞYALARI YAĞMALAYAN ERKEKLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Geçtiğimiz dakikalarda ise KYK'da taciz skandalına ilişkin bir son dakika gelişmesi daha yaşandı...

Son olarak, kız öğrencilerin eşyalarını yağmalayan, iç çamaşırlarına kalpler çizen ve odalara prezervatif bırakan erkekler için yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU

İstanbul’daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaz tatiline çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, valizlerinin karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını söyleyerek, yurt yönetimine şikayet dilekçesi vermiş ve yönetimden henüz bir geri dönüş alamadıklarını belirtmişti.

Ayrıca yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin tıraş bıçakları, içki şişeleri gibi öğeleri odalarında buldukları öne sürülmüştü.