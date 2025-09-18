Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul'da KYK skandalı...

Cevizlibağ Kız Yurdu'nda yaz tatiline çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, valizlerinin karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını söyledi.

ÖĞRENCİLER YURT YÖNETİMİNDEN YANIT ALAMADI

Yurt yönetimine şikâyet dilekçesi veren öğrenciler, yönetimden henüz bir geri dönüş alamadıklarını belirterek yurtta süren tadilat sürecinin denetimsiz olduğunu savundu ve durumun bundan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.

EŞYALAR ÇALINDI İDDİASI

Cevizlibağ’da bulunan KYK kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili dönüşünde odalarında bıraktıkları eşyaları aynı şekilde bulamadıklarını dile getirdi.

WhatsApp gruplarında valizlerin dağınık görüntüleri paylaşılırken öğrencilerden bazıları eşyalarının başka odalardan çıktığını, bazıları ise eşyalarını hiç bulamadığını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin “sonunda” soruşturma başlattığını açıkladı.