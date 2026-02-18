Çevre Bakanlığı'ndan ASKİ'ye 'içme suyu havzasında kirlilik' cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara uzun süredir su sorunu ile yaşıyor.

Hem altyapıdaki kirlilik nedeni ile asbest sorunu yaşanan suların bazı ilçelerde günlerce akmadığı Başkent'te şimdi de kirli su sızıntısı gündemde.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı incelemelerde bulundu.

İncelemelerde, kirli su sızıntısının içme suyuna karıştığı tespit edildi.

2 MİLYON 98 BİN TL CEZA

Bakanlık, bu kapsamsa 2 milyon 98 bin TL ceza uygularken konuya ilişkin açıklama yayınlandı.

Cezanın yanında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde;

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattı üzerinde meydana gelen taşmaların, Ankara’ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası’na karıştığı tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında; içme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili olarak ASKİ Genel Müdürlüğü’ne 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu."