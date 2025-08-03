Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi

Türkiye, kara ve deniz kirliliğiyle mücadele ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'in ilk yarısında çevreyi koruma adına önemli bir adım daha attı.

Bakanlık bu kapsamda, yılın ilk 6 ayında çevre kirliliğine karşı yoğun bir denetim seferberliği başlattı.

"233 İŞLETMENİN FAALİYETLERİNİ DURDURDUK"

Bakanlık tarafından sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu dönemde 32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirildiği duyuruldu.

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

Yeşil bir çevre ve masmavi denizler için seferberlik ruhuyla çalışıyor; denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2025 yılının ilk 6 ayında; 32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirdik. 2 milyar 657 milyon TL ceza uyguladık. 233 işletmenin faaliyetlerini durdurduk.

YEŞİL BİR ÇEVRE VE MASMAVİ DENİZLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Denetimler, özellikle deniz kirliliği ve endüstriyel atıkların çevreye verdiği zarara odaklanırken, cezaların büyük bir kısmı gemi kaynaklı kirliliklerden kaynaklandı.

Bu adım, Türkiye'nin çevre politikalarında kararlı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.