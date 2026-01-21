Levent Kurnaz’dan kuraklık alarmı: 2030’da İstanbul’un barajları tamamen boşalabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de kuraklık tehlikesi...

Türkiye, artan nüfus, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarı ve su kullanımındaki hatalar nedeniyle en kurak dönemlerinden birini yaşıyor.

Baraj ve göllerdeki su seviyesi hızla düşerken İstanbul’da doluluk oranı, son yılların en düşük seviyelerine geriledi.

BARAJLARDA KRİTİK SEVİYE

İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su veren barajlarda doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 25,42 oldu.

En yüksek doluluk yüzde 76,12 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 6,51 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.

"ÇOK UZUN YAĞMASI GEREKİYOR"

Uzmanlar, tarımsal kuraklık ve su kıtlığı uyarısında bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaşanan kuraklığı Ensonhaber’e değerlendirdi.

Levent Kurnaz, "13 günde 25.42’ye çıkmış yüzde 7 artmış yaklaşık 10 günde. Çok uzun yağması gerekiyor. Mesela 1 ay yağması gerekiyor. Mart sonuna kadar en az yağması gerekiyor." dedi.

"KURAKLIK VAR, DAHA DA KÖTÜ OLACAK"

Kuraklığın yapısal bir sorun olduğuna dikkat çeken Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:

Nüfus artıyor, çok su kullanıyoruz kimse tasarruf yapmıyor. Kuraklık var. Daha da kötü olacak. Yüzde 25 çok kötü bir rakam değil ancak 2030’da İstanbul’un barajları tamamen boşalacak olabilir.

"İLK ADIMI BELEDİYE ATMALI"

Alınması gereken önlemleri sıralayan Prof. Dr. Kurnaz, kamunun sorumluluğuna işaret ederek şunları söyledi: