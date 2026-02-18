Ceyda Bölünmez Çankırı'dan Mahmut Tanal'a: Herhalde acınızı unuttunuz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz hafta Meclis, gergin anlara sahne oldu.

Meclis'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi ortalık savaş alanına döndü.

YUMRUKLU KAVGA

Çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken vekillerin birbirini darbettiği görüldü.

Kavganın başrolünde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yer aldı.

Öte yandan paylaşılan fotoğraflarda, Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.

AK PARTİLİ ÇANKIRI'DAN TANAL'A: ACINIZI UNUTTUNUZ

Meclis'te yaşanan gerilim, vekillerin gündemdeki güncelliğini de koruyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Tanal arasında kısa bir tartışma çıktı.

Tartışma sırasında "Acınızı unuttunuz" diyerek kavgaya atıf yapan Çankırı, şöyle devam etti;

"HADDİNİZİ BİLİN"

“Mahmut Bey, siz herhalde acınızı unuttunuz. Acınızı unuttunuz herhalde. Haddinizi bilin, haddinizi bilin!

"İZMİR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Ancak o güne kadar İzmir'in yakasından düşmeyen bu hizmet fukaralığını her kürsüde, her sokakta, her meydanda yüzlerine vurmaya devam edeceğiz.

Son söz olarak şunu söylüyorum: İzmir sahipsiz değildir."