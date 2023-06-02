CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül TBMM'de yemin etti CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 36 yıl sonra TBMM'de yemin etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye tarihi seçimini geride bıraktı.

28'inci Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kalırken kesin sonuçlar ise Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde ise bu kapsamda hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda milyonlarca vatandaşın ve yeni milletvekillerinin beklediği gün de geldi.

28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin ederek görevlerine başlıyor..

36 yıl sonra yemin etti

28'inci Dönemin en yaşlı vekili olarak MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin açtığı Meclis'te CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 36 yıl sonra yemin için kürsüye çıktı.

Sarıgül, yemin ederek görevine başladı.