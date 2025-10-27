CHP Genel Başkanı Özel'den 'casusluk' soruşturması açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin İstanbul Adliyesi önünde konuştu.

"ELBETTE YORGUNUZ, KIZGINIZ, TEPKİLİYİZ"

Özgür Özel konuşmasında şöyle dedi:

"Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler. Bugün yukarıda bu kanunlara son derece hakim yetkin avukatların ortak değerlendirmesi şuydu, demek ki bu kadar aciz duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler."

Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları hakkındaki terör örgütüne destek ve yolsuzluk iddialarının ispat edilemediğini iddia eden Özel, "En sonunda son çare yeni baştan bir şey yapalım biz bunlara casusluk suçlamasında bulunalım, belki vatandaşı böyle ikna ederiz diye bir şey söylüyorlar ortaya." açıklamasını yaptı.

"ANCAK ONDAN SONRA BUNA SUÇ ÖRGÜTÜ DENİLEBİLİR"

Özel, tutuklama kararı okunduğu sırada evrakın avukatlara verilmeden Başsavcılığın basın bilgi notu gönderdiğini savunarak, şöyle konuştu: