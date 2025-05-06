AA

İstanbul'da yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı gerçekleştiren ve gözaltına alınan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

"GELİRİM 4 BİN 645 LİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Şüpheli Selçuk Tengioğlu, emniyetteki ifadesinde, kartonpiyer ustası olduğunu ve gündelik işçilik yaptığını, yaklaşık 2,5 yıldır Taksim'de bir pansiyonda konakladığını ve gelirinin 4 bin 645 lira olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ OLAYI ANLATTI

Geçmişte yargılanarak hapis cezası aldığı olayla ilgili Selçuk Tengioğlu şöyle dedi:

"Eşimin ismini vermek istemediğim kişilerle münasebeti olduğunu duyarak kendimi ve onları öldürmek istedim. Yaşadığım cinnet neticesi gerçekleştirmiş olduğum olayda kızım ile oğlum yaralandı, ardından vefat ettiler. Çocuklarım yaralandığında silahım tutukluluk yaptı. Bu sebeple kendime zarar veremedim. Eşim de kaçtı."

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"16 YIL 2 GÜN CEZAMI ÇEKTİM"

Selçuk Tengioğlu, bu olay sebebiyle Hatay'da yargılandığını ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alarak hüküm giydiğini belirterek, şunları anlattı:

"2020 yılına kadar cezaevinde yattım. Çeşitli cezaevlerinde 16 yıl 2 gün cezamı çektim. İskenderun Cezaevi'nde kaldığım süre zarfında ağır ceza mahkemesi heyeti tarafından cezai ehliyetim olup, olmadığına dair Adana Kurttepe Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildim. Hastanede 1 ay kadar yattım. Burada bana şok tedavisi de uyguladılar. Cezaevlerinde kaldığım süre zarfında başka bir suça karışmadım, herhangi bir disiplin cezası ve hücre cezası da almadım."

Çocuklarını öldürdüğü olay öncesinde, 1984 yılında Hatay'da bir arkadaşıyla Suriye uyruklu bir kişinin altınları aldığını ve bu kişinin şikayetçi olması üzerine 9 ay cezaevinde yattığını da söyleyen S.T, 2020 yılında cezaevinden tahliye olduğunu ifade etti.

"BARIŞ ORTAMI VARDI, DUYGUSAL OLARAK KALMA GEREĞİ HİSSETTİM"

Şüpheli Selçuk Tengioğlu, dün hem vakit geçirmek hem de iş aramak maksadıyla yürürken Taksim Meydanı'nda kalabalık bir grup gördüğünü belirtti.

Birine sorması üzerine Önder'in cenazesi olduğunu öğrendiğini ifade eden Selçuk Tengioğlu şunları dedi:

"Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'in 'Terörsüz Türkiye' için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Bundan dolayı AKM'ye doğru yürüdüm, önündeki alana geldim. Burada, Önder'in yakaya takılmak üzere küçük fotoğrafları vardı. Toplu iğneyle bana da uzattılar. Ben de aldım yakama taktım. Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim."

"BİR ANDA KENDİMİ KAYBEDEREK ÖZGÜR ÖZEL'İN YÜZÜNE BİR TOKAT VURDUM"

Selçuk Tengioğlu, AKM'ye yürürken kendisine doğru gelen kalabalık grubun önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i gördüğünü ifade ederek savunmasını şöyle yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan, o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Özel'e tokat vurmamdaki sebep, içinde olduğum üzüntü hali ve Özel'in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım."

"TAMAMIYLA ANİ REFLEKSLE GELİŞEN BİR OLAYDIR"

Şüpheli Selçuk Tengioğlu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e darp eyleminde bulunduğunuz olayı daha önceden planladınız mı?" sorusuna, "Hayır ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için AKM önüne gittim. Özel'in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır." cevabını verdi.

"DERNEK GİBİ HERHANGİ BİR OLUŞUMA DA ÜYE DEĞİLİM"

"Sizin herhangi bir örgüt, ya da illegal bir yapıya üyeliğiniz, bağlantınız ya da sempatiniz var mıdır?" sorusu yöneltilen Selçuk Tengioğlu, "Kendim uzun süre cezaevinde kaldığımdan dolayı, ayrıca geçim derdinden olduğumdan dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim." dedi.

"HAYIR KİMSE BANA BİR TALİMAT VERMEDİ"

Selçuk Tengioğlu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e darp eyleminde bulunduğunuz olayı gerçekleştirmeniz için size talimat veren kişi ya da kişiler oldu mu?" şeklinde yöneltilen soruya, "Hayır kimse bana bir talimat vermedi. İfademde beyan ettiğim gibi olay anlık gelişen refleks sonucu meydana gelmiştir." yanıtını verdi.

"YAKLAŞIK 380 BİN LİRA CİVARINDA PARAM BULUNMAKTADIR"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e darp eyleminde bulunduğunuz olayı gerçekleştirmeniz için size para veren biri ya da birileri oldu mu?" sorusunu Selçuk Tengioğlu, "Hayır, kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım ne de talimat aldım. Devletten aldığım yaşlılık aylığımı almaktayım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim, yaklaşık 380 bin lira civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır." şeklinde yanıtladı.

Selçuk Tengioğlu, "Dün kullanmış olduğunuz hat üzerinden gerekse de internet üzerinden bir görüşme yaptınız mı?" sorusuna ise "Hayır, herhangi bir görüşme yapmadım. Hatta uzun zamandır, telefonla kimseyle görüşmedim." cevabını verdi.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kaydeden Selçuk Tengioğlu, psikolojik destek de almadığını söyledi.

"BEN VATANINI, MİLLETİMİ SEVEN BİR İNSANIM"

Alkol ve uyuşturucu madde kullanmadığını belirten Selçuk Tengioğlu, sporu sevdiğini ve sabahları zaman bulduğunda spor yaptığını belirterek, ifadesinde şunları söyledi: