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AA

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir saldırıda bulunuldu.

Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumrukla saldırdı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruklu saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

HTS VE MASAK KAYITLARI İSTENDİ

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

Bu kayıtlar sayesinde şüphelinin saldırıyı neden yaptığı da belirlenmiş olacak.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin sorgusu, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken ifadesi de ortaya çıktı.

Şüphelinin ifadesinde, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldiğini söylediği öğrenildi.

"SALDIRIYI PLANLAMADIM"

Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin, Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım." dediği öğrenildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun, geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.

Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinde, sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.

ESKİ HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, eski hükümlü çıktı.

Selçuk Tengioğlu'nun suç dosyasına ilişkin detayları İçişleri Bakanlığı, kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;



2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.



Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır.



Müebbet Hapis Cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.



Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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