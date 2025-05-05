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ANKA

Vefat eden Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlandı..

Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan anma törenine siyaset ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı..

Törene katılan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı..

Ancak tören sonrası binadan çıkış yapan Özel, fiziksel saldırıya uğradı.

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan, Özel'in kafasına yumruk attıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

KORUMA ZAFİYETİ İDDİALARI

Yaşanan bu çirkin olay sonrası saldırgan hakkında soruşturma devam ederken bir yandan da 'koruma zafiyeti' iddiaları ortaya atıldı..

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi..

Bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda kurmaylarıyla bir araya gelen Özel, toplantıda saldırı ve saldırı sonrası yaşananları ele aldı.

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"KORUMA ZAFİYETİ GÖRMÜYORUM, ERİŞEBİLİR SİYASETÇİ OLMAYI TERCİH ETTİM"

Yaptığı ilk değerlendirmede koruma zafiyeti iddialarına değinen Özel, şunları söyledi:

Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim.

"EN BÜYÜK SORUN GENEL BAŞKANIN ARACININ OTOPARKA ALINMAMASI"

CHP kurmayları ise konuya ilişkin olarak yaptıkları değerlendirmede, "Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol. Koruma ekibinin ısrarla defalarca orayı kullanmak istemelerini bildirmelerine rağmen, oraya alınmaması akıllara başka bir sürü soru getiriyor. Aracın dışarıda olması, bu işlere açık hale gelmesi gibi faktörler saldırının organize olduğu izlenimini güçlendiriyor" dedi.

Kaynaklar, CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu ve parti hukukçularının konuyu takip ettiğini ifade etti.