CHP, Hasan Ufuk Çakır'ı kesin ihraç talebiyle PM'ye sevk etti

CHP Lideri Özgür Özel parti içindeki muhaliflerden kurtulmanın yolunu arıyor...

İhraç edilmeye hazırlanan son isim ise CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır...

Hatırlanacağı üzere CHP'li Çakır, partisinin politikalarını eleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu gündemine bağlı yaşamasını eleştiren Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda da partisinin milletvekilleriyle birlikte Halk TV’yi de protesto etmişti.

Çakır, verdiği bir röportajda ise şu ifadeleri kullanmıştı;

"YATIYORUZ KALKIYORUZ SİLİVRİ..."

"Memleketin sorunlarına çözüm arayacağımıza yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri! Ya arkadaş, yani hırsızın partisi olmaz.



Yakup Öner 70 bin lira maaşla 5 milyon dolarlık evde oturuyor, 30 milyonluk arabaya biniyor. Ses yok. 10 kere kurultay yaptık.



Eğer temel yanlışsa sizi bunlar kurtarmaz. Sizin yapacağınız iş, şaibeye karışmış arkadaşları partiden ihraç etmek. Ya baklava kutusuna parayı ben mi koydum arkadaş ya?"

İHRAÇ TALEBİ

Bu sözler ve Çakır'ın CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, Özgür Özel'i rahatsız etti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP'li milletvekillerine tepki gösteren Hasan Ufuk Çakır'ın ihracının istendiğini ve Parti Meclisi (PM) toplantısında oylanacağını açıkladı.

Partisinin genel merkezindeki basın toplantısında konuşan Zeynel Emre, Çakır'ın durumuyla ilgili, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU DA PAYLAŞTI

Çakır, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzluklarından bahsettiği" sosyal medyadan paylaştığı videosuna da destek veren isimlerindendi.

ÇAKIR ERKEN DAVRANDI: İSTİFA ETTİ

28. Dönem CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Çakır yaptığı istifa açıklamasında, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim.

Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.