Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti yönetimine: CHP rüşvetlerle ve yolsuzluklarla anılamaz

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları devam ederken parti içinden yaşananlara tepkiler yükseliyor.

Bu tepkilere bir yenisi daha eklendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ SIRADAN BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Bir video mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu partisidir Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir.

Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır." diyerek sözlerine başladı.

"CHP, RÜŞVET ÇARKININ MÜTEAHHİTLERİ İLE ANILAMAZ"

Partiye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Birincisi; siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir.



Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

"SÜRECİN İÇİNDE OLMAK ZORUNDADIR"

Partinin sürecin içinde olması gerektiğine de vurgu yapan eski Genel Başkan, şu ifadeleri kullandı:

İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslardan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz, sıkışıklığa gelemez.



Cumhuriyet Halk Partisi Ortadoğu'da tökezleme bizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMAK CESARET GEREKTİRİR"

Sözlerinin sonunda tarihin doğru tarafında yer alma vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir.

Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.