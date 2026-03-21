CHP ile MHP bayramlaşmasında dikkat çeken 'kıyas' diyaloğu

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.

Siyasi partilerin bu bayramdaki ajandasında sadece tebrikler değil, kritik dış ve iç siyaset konuları da bulunuyor.

GÜNDEMDEKİ KONULAR MASAYA YATIRILDI

Heyetler arasındaki görüşmelerde İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş gerilimi, ‘Terörsüz Türkiye’ gündemi ve ekonomideki son duruma dair karşılıklı mesajların paylaşılması öngörülüyor.

Bugünün öne çıkan ziyaretlerinden biri ise CHP-MHP bayramlaşması oldu.

İMAMOĞLU İLE TÜRKEŞ'İ KIYASLADI

CHP ile MHP bayramlaşmasında 'kıyas' diyaloğu yaşandı. O anlar kameraya da yansıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ekrem İmamoğlu ile merhum Alparslan Türkeş'in cezaevi durumlarını kıyasladı.

"DEMOKRASİ AÇISINDAN SAKINCALI BULUYORUZ"

Deniz Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, merhum MHP Lideri Alparslan Türkeş'e de yapıldığı gibi siyasi bir eleme yöntemiyle içeride tutuluyor olması çok üzücü. Merhum Alparslan Türkeş'e yapılması ne kadar yanlışsa bugün itibarıyla CHP yöneticilerine yapılmasını demokrasi açısından sakıncalı buluyoruz." dedi.

"YAŞANANLAR ARASINDA TEMELDEN AYRILIKLAR VAR"

MHP'li Sadir Durmaz ise Yavuzyılmaz’ın darbe dönemleriyle yaptığı karşılaştırmaya itiraz etti.

Durmaz, geçmişteki askeri müdahale koşullarıyla bugünkü gelişmeler arasında temel fark bulunduğunu söyledi

Durmaz, "Rahmetli Türkeş Bey'in, yine rahmetli Ecevit'in ve dönemin genel başkanlarının gözaltına alınması, tutukluluk haliyle bugün yaşananlar arasında çok temelden bir ayrılık var." dedi.