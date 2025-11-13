CHP İstanbul İl Binası'na "dışkılı saldırı"

- CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda, parti binasına gizlice giren bazı partililer, Zeki Şen'in kullandığı odaya dışkılı saldırı gerçekleştirdi.
- Sabah gelen temizlik görevlileri, dışkı ve idrarla karşılaşarak durumu polise bildirdi.
- Olay sonrası, güvenlik kameraları incelemeye alındı ve ekipler tutanak tuttu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç olaylar yaşanıyor...
Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davalarının ardından bu kez CHP'de "dışkılı saldırı" skandalı yaşanıyor.
Dün gece saatlerinde bir grup CHP’li, İstanbul'daki il binasına geldi.
ZEKİ ŞEN'İN ODASINA SALDIRI
Binaya gizlice giren bazı partililer, Gürsel Tekin’in yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odaya saldırı gerçekleştirdi.
MASAYA DIŞKILARINI BIRAKTILAR
Sabah saatlerinde binaya gelen temizlik görevlileri, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Görevliler, Zeki Şen'in makam koltuğu ve masasında, insana ait dışkı ve idrarla karşılaştı.
EMNİYETE HABER VERİLDİ
Görevliler olay sonrasında Emniyet yetkililerine haber vererek odadan çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLADI
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in haberine göre; olay yerine intikal eden ekipler, manzarayı görüntüleyerek tutanak tuttu ve temizlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.
Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.