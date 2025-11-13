CHP İstanbul İl Binası'na "dışkılı saldırı"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç olaylar yaşanıyor...

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davalarının ardından bu kez CHP'de "dışkılı saldırı" skandalı yaşanıyor.

Dün gece saatlerinde bir grup CHP’li, İstanbul'daki il binasına geldi.

ZEKİ ŞEN'İN ODASINA SALDIRI

Binaya gizlice giren bazı partililer, Gürsel Tekin’in yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odaya saldırı gerçekleştirdi.

MASAYA DIŞKILARINI BIRAKTILAR

Sabah saatlerinde binaya gelen temizlik görevlileri, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Görevliler, Zeki Şen'in makam koltuğu ve masasında, insana ait dışkı ve idrarla karşılaştı.

EMNİYETE HABER VERİLDİ

Görevliler olay sonrasında Emniyet yetkililerine haber vererek odadan çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in haberine göre; olay yerine intikal eden ekipler, manzarayı görüntüleyerek tutanak tuttu ve temizlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.

Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.