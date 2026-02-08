Abone ol: Google News

Özgür Özel’in açıkladığı deprem yardımları dalga konusu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesine yönelik yaptıkları yardımları kamuoyuna açıkladı. Ancak paylaşılan rakamlar tartışma yaratırken, Özel’in sıraladığı yardımların toplamı, 500 bin konutun birine bile karşılık gelmediği ortaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 00:03
Türkiye, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle “Asrın felaketi”ni yaşamış, 11 ili etkileyen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 kişi yaralanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SEMBOLİK YARDIM AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

Deprem bölgesinde 500 bin konutun inşa edilmesini hedefleyen yeniden yapılandırma sürecine yönelik eleştiriler yönelten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı konuşmada CHP’li belediyelerin deprem bölgesine gönderdiği sembolik yardımları tek tek sayması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

AÇIKLANAN YARDIMLAR BİR DAİRENİN MALİYETİNE BİLE ULAŞMADI

Yapay zekâya yöneltilen analizde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı yardımların kalem kalem maliyeti hesaplandı.

Buna göre çöp konteynerleri, minibüsler, temizlik aracı ve kilit taşı gibi desteklerin 2026 fiyatlarıyla toplam tahmini bedelinin 5,4 milyon TL ile 8,8 milyon TL arasında kaldığı ortaya çıktı.

Yapılan değerlendirmede, bu tutarın deprem bölgesinde inşa edilen 500 bin daireden birinin maliyetine dahi karşılık gelmediği anlaşıldı.

