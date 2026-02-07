Taha Özer ve Simge Barankoğlu dahil 6 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Ünlü isimlere ve sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, fuhuş için yer ve imkan sağlamak ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma suçlarından gözaltına alınan Taha Özer, Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya ve Arif İskilip'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Heves Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik hap ile uyuşturucu da ele geçirilmişti.