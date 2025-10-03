CHP İstanbul il Kongresi davası ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde davalar sürüyor...

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları...

CHP'nin gündemi bunlarla doluyken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik davada ilk duruşma görüldü.

ÇELİK GÖREVDEN ALINMIŞ, TEKİN ATANMIŞTI

Mahkeme daha önce Özgür Çelik’i görevden alıp Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamış, Çelik ise yapılan olağanüstü kongrede yeniden İl Başkanı seçilmişti.

TEKİN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik dava, 21 Kasım’a ertelendi.

Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetine yapılan itirazın Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki itiraz sonucunun beklenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurmuştu.

CHP'nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından belirtilen Özgür Çelik ve ekibi görevden alınmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.