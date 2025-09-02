CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi: Hazırlanan iddianame kabul edildi

Yolsuzluk operasyonları sürerken hem CHP İstanbul İl Kongresi seçimi hem de 38. Olağan Kurultayı için açılan soruşturmalar devam ediyor.

Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verilmişti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bu kapsamda da iddianame hazırlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, KONGRE İPTAL

Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Özgür Çelik ve yönetimi de görevden alındı.

HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

CHP İstanbul seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÇELİK İFADE VERDİ

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yaklaşık üç saat süren ifade işlemlerinin ardından Özgür Çelik, basın mensuplarına açıklama yapmıştı.

Çelik, halen tutuklu bulunan bir kişinin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik ifadelerinden dolayı ifade verdiğini, bu kişinin "Özgür Çelik'in listesine oy vermem için üçüncü şahıslar bana menfaat teklif ettiler." dediğini, oysa söz konusu kişinin iddialarının çok çelişkili olduğunu söylemişti.