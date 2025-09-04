CHP: İstanbul il yönetiminin uzaklaştırılması kararı bizim için 'yok' hükmündedir

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

"İL YÖNETİMİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Ardından CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin Ankara İl Başkanlığı önünde, basın açıklaması yapıldı.

81 ilde eş zamanlı yapılan ortak basın açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Sekreteri Durali Bozkurt, CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın kendileri için 'yok' hükmünde olduğunu söyledi.

"BİRLİKTE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bozkurt, CHP'nin siyasi mücadelesini kararlılıkla büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin tarihsel sorumluluğunu yerine getirdiğini, çalınmadık kapı bırakmadıklarını aktaran Bozkurt, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele ettiğimiz on milyonlarla, ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.