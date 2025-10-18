CHP İzmir Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde fenalaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın 39. Olağan İl Kongresi Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongreye CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan, Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

TEK ADAY GÖSTERİLDİ

Kongrede önceki yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkan adayı olan, şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Çağatay Güç tek aday olarak gösterildi.

GÜÇ, KONUŞMASININ BİTİMİNDE YERE YIĞILDI

Seçimde tek aday olarak gösterilmesinin ardından kürsüye çıkan Çağatay Güç, destek olanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.

Konuşmasının bitiminde fenalaşan Güç, sahnede yere yığıldı.

Çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendine gelerek, tekrar kürsüye çıkan Güç, aşırı yorgun olduğu, bir gündür hiç uyumadığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını söyledi.

İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından oy verme işlemi ardından da sayım işlemine geçildi.

Kongrede 650 il delegesinden 510’u oy kullanırken, geçerli 473 oyun 447'sini alan Çağatay Güç yeni il başkanı seçildi.