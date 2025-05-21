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İHA

Genç yaşta hayatını kaybeden 32 yaşındaki Cemre Öğren için Manisa'da cenaze töreni düzenlendi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özgür Özel, baba Ergün Öğren ve anne Emine Dilek Öğren ile aile yakınlarına taziyelerini sundu.

TABUTLARINI OMUZLADI

Hatuniye Camisi görevlisi Hayrettin Çoban'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından CHP lideri Özel, Cemre Öğren ile aynı camiden cenazeleri kaldırılan şehir esnafından Mustafa Kaymaz ve emekli öğretmen Aysın Dilşen Muratoğlu'nun tabutlarını da omuzladı.

MANİSA'DAN AYRILDI

Defin yapılacağı Kırtık Mezarlığına geçen Özel'in, daha sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek miting için Manisa'dan ayrılacağı öğrenildi.

Cenaze törenine Genel Başkan Özel'in yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban katıldı.