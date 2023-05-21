CHP listelerinden Meclis'e giren Millet İttifakı milletvekili sayısı belli oldu 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne CHP listesinden giren DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden meclise giren milletvekili sayısı 39 oldu.

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Türkiye'nin kilitlendiği Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Sandıkların tamamının açıklanmasıyla partilerin Meclis'teki milletvekili sayıları da netleşti.

Seçim sonuçlarına göre, AK Parti 268 vekil, CHP 169 vekil, Yeşil Sol Parti 61 vekil, MHP 50 vekil, İyi Parti 43 vekil, Yeniden Refah Partisi 5 vekil, Türkiye İşçi Partisi 4 vekille parlamentoya girdi.

Millet İttifakı çoğunluğu yakalayamadı

14 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında buluşan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Parti ve Demokrat Parti, TBMM'de çoğunluğu yakalayamadı.

DEVA, SP, Gelecek ve DP’li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis’e 169 milletvekili getirebildi.

CHP hüsran yaşadı

Böylece geçen seçimlere göre milletvekili sayısını 23 arttırdı.

Ancak, ittifak ortağı partilerin milletvekillerinin yeni yasama döneminde ayrılıp kendi partilerine geçişleriyle CHP’nin milletvekili sayısı, geçen dönem 146 olan sayının altına düşecek.

39 milletvekili ayrılacak

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10’ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

Böylece CHP’nin vekil sayısı 130 olacak. İyi Parti ise geçen dönemki oy oranını korurken vekil sayısı ise aynı kaldı.

CHP'liler duruma tepkili

Seçimin ardından küçük ortakların aldığı oy oranı ve çıkardıkları milletvekili sayısı ortaya çıkınca tepkiler büyüdü.

Partililer küçük partilerin ittifakı hiçbir faydası olmamasına rağmen bu kadar vekille temsil edilmesine isyan etti.