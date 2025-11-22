CHP teşkilatlarında İmralı kararı tepkisi: İstifalar başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde sona geliniyor...

Bu kapsamda dün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

ANA GÜNDEM İMRALI ZİYARETİ OLDU

Görüşmenin ana gündem maddesi, İmralı'ya yapılması planlanan ziyaretti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.

CHP'DEN İMRALI KARARI: TEMSİLCİ GÖNDERMİYOR

CHP, İmralı kararını açıkladı...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

“İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim.” diyen Murat Emir, komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

Emir, "Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir." dedi.

CHP, açıkladığı kararın ardından komisyonun toplandığı salondan ayrıldı.

CHP TEŞKİLATINDA GÖREVLİ İSİMLERDEN TEPKİ

CHP'nin İmralı kararına, parti içinden hem destek hem de tepki geldi.

Karara tepki gösteren bir diğer isim de CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan oldu.

İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Akan istifasını, yayınladığı bir video ile duyurdu.

Videoda, Akan'ın “Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin.” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

"KÜRT SORUNU OLUNCA CHP ÇOK FARKLI OLUYOR"

Abdulvehap Akan'ın açıklamaları şöyle:

Arkadaşlar, görüyorsunuz ben Nusaybin CHP İlçe Seçim Yönetimi'ndeyim. Orada CHP adına başkanlık yapıyorum, İnsan Hakları Komisyonu'ndayım Nusaybin'de. Mardin il delegesiyim ve sizler de biliyorsunuz, arkadaşlar; Kürt sorunu olunca CHP çok farklı oluyor.

"EN SON SEÇİMLERDE BİLE HER ŞEYE RAĞMEN CHP'YE OY VERDİ"

Bu Kürt halkı, Nusaybin'de 15 yıldır kayyum atanıyordu, en son seçimlerde bile her şeye rağmen CHP'ye oy verdi. Nusaybin'de Mardin kadar büyük bir ilçe, 120 bin nüfusu var. En son seçimlerde ben oradaydım, İlçe Seçim Kurulu'ndaydım; yaklaşık 254 tane sandığımız vardı, 250 tanesini CHP'ye verdiler. Büyük bir çalışma yaptı burada ama maalesef CHP Kürtlerin hakkına gelince, Kürtlerin yanında olmuyor diye ben de bu sebeple istifa ediyorum.

"KÜRT HALKINI SEVMEYEN BİZİ DE SEVMESİN"