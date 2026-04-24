Devlet Bahçeli'den "Galatasaray-Fenerbahçe" derbisine ilişkin yorum geldi

Meclis'te siyasiler bir araya geldi.

Ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ve TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü, büyük bir coşkuyla etkinliklerle kutlandı.

Bu anlamlı günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hareketli anlar yaşandı.

MECLİS'TE ÖZEL RESEPSİYON DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, TBMM'de resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra birçok siyasi lider katıldı.

BAHÇELİ'YE İLGİ YOĞUNDU

Resepsiyona katılan isimlerden birisi de MHP Lideri Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli'ye resepsiyonda da ilgi bir hayli yoğundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri Bahçeli, futbolu da pas geçmedi.

BAHÇELİ'DEN DERBİ YORUMU

Devlet Bahçeli'ye hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin yorumu soruldu.

"BEN KARAGÜMRÜKLÜYÜM"

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını kimin kazanacağı sorusuna Bahçeli, "Ben Karagümrüklüyüm, küme düşmemek için uğraşıyoruz. Daha 3 hafta var, bitmedi." cevabını verdi.