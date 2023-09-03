CHP'de danışman krizi sürüyor: Perinaz Mahpeyker Yaman'dan parti tabanına sert sözler

Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
Kaosun ve kavganın eksik olmadığı CHP'de son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman krizi patlak verdi.
Değişim' diyenlere boyun eğdirerek, koltuğunu sağlama alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman tercihi CHP'yi karıştırdı.
Yeni danışman kriz yarattı
Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı atadığı ortaya çıktı.
'Allah utandırmasın' diyerek duyurdu
Perinaz Mahpeyker Yaman'ın bu atamayı 27 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah." ifadeleriyle duyurduğu görüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı da ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'na zavallı dedi
Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.
CHP'de özellikle değişim isteyenlerin eline bir koz gibi geçen danışman skandalın ardından parti tabanından sert tepkiler geliyor.
CHP tabanını da hedef aldı
CHP'nin parti teşkilatlarından gelen tepkiler sonrası yeni danışmanın CHP'yi Atatürk üzerinden hedef aldığı ortaya çıktı.
"Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk Atamızdır diyor"
Geçtiğimiz yıllarda paylaşım yapan Yaman şunları kaydetmişti:
Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk Atamızdır diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz barsa buyurun söz sizin.