CHP'de kurultay hazırlığı: PM'de büyük değişim bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de kurultay heyecanı...

CHP 39. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Üç gün sürecek kurultayda ilk olarak parti programı ve tüzük tartışılıp oylanacak.

Cumartesi günü ise genel başkan seçimi yapılacak.

ÖZEL'İN TEK ADAY OLMASI BEKLENİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olarak girmesi beklenen seçimde, delegelerin yüzde 5’nin yani 67 delegenin imzasını alan partili, Özel’in karşısında aday olabilecek.

Ancak kurultayda Özel’in karşısında bir adayın çıkması beklenmiyor.

Kurultayın üçüncü gününde ise Parti Meclisi (PM) seçimi gerçekleşecek.

Çarşaf liste ile gidilecek seçimde, Özel’in 52 kişilik "anahtar listesi" olacak.

Kulislerde, 60 kişiden oluşan PM'nin yarısından fazlasının değişeceği konuşuluyor.

SON TOPLANTI DÜZENLENECEK

Olağan Kurultay öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi son toplantısını yapacak.

İl başkanları da genel merkezde toplanacak.

Kurultayda tüzük değişikliği de gerçekleşecek PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişiklikler gündemde.