CHP'de uzlaşı arayışı: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşecek

CHP'de sular durulmuyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibeler nedeniyle başlatılan davada süreç devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Eylül'de görülen duruşmada mahkeme, erteleme kararı aldı.

Mahkeme, gelecek duruşmanın 24 Ekim'de görülmesine hükmetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan ile partinin başına dönmesi beklentisiyle parti içinde büyük bir telaş yaşanırken tepkiler art arda geldi.

HİKMET ÇETİN'İN ÖZRÜNDEN SONRA BİR ADIM DAHA

Mahkemeden erteleme kararı çıktıktan sonra ise tepkiler tersine döndü.

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nu arayarak "Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum." sözlerinden dolayı özür diledi.

Çetin'in özründen sonra Kılıçdaroğlu'na bir zeytin dalı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞECEK

CHP kaynakları, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir araya gelebileceğini ifade etti.

Türkiye gazetesinden Berat Temiz'in haberine göre, iki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği ifade edildi.

Buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşmesi bekleniyor.