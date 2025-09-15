CHP hakkındaki şaibeli kurultay davası başladı

Son dakika haberine göre CHP'nin şaibeli kurultay davası başladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibeler nedeniyle açılan dava, şu sıralar görülüyor.

Davandan mutlak butlan çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle bereber yeniden parti yönetimine gelmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ DİRENECEK

Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek.

İlk ve en yüksek ihtimal olarak öne çıkan bu seçenek için Özgür Özel ve ekibinde ise hummalı bir hazırlık var.

Olası bir "mutlak butlan" kararında Özel ve ekibinin direneceği, genel merkezden ayrılmayacağı ve polisle de karşı karşıya geleceği kulislerde konuşuluyor.

LİMON VE GAZ MASKESİ STOKU

tv100 ekranlarında katıldığı yayında konuşan Gürbüz Evren, genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlık yaptığını söylemişti. Evren'in aktardığına göre, genel merkeze kasa kasa limon siparişi verildi.

Ayrıca genel merkeze yatak geldiği ve nöbet tutmak için çalışmaların da başladığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun dönmesine karşı çıkan ve polisle de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Özel ve ekibi, genel merkeze gaz maskesi de sipariş etti.

İL YÖNETİMLERİ ANKARA'DA

Genel merkez, başta gençlik kolları olmak üzere 81 ilden örgüt üyelerini bugün düzenlenecek miting için Ankara'ya çağırdı.

Bu kapsamda il ve ilçe başkanlıklarının, otobüsler kaldırarak binlerce partiliyi Başkent'e taşıyacağı öğrenildi.

Partide 'mutlak butlan' korkusu sebebiyle bazı MYK üyeleri, milletvekilleri ve örgüt mensupları da muhtemel bir ara karar ihtimaline karşı uzun süredir genel merkezde nöbet tutuyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVİ KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda yol haritası da hazır.

KILIÇDAROĞLU'NUN MUTLAK BUTLAN YOL HARİTASI

Konuya ilişkin edindiği bilgileri köşesine taşıyan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceğini ayrıntılarıyla kaleme aldı.

Buna göre Kılıçdaroğlu, karardan sonra ilk 1 hafta genel merkeze gitmeyecek, tepkilerin yatışmasını bekleyecek. 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayla ilgili gelişmeleri izleyecek.

Kılıçdaroğlu, yeterli süre geçtikten sonra genel merkeze girecek. Giriş ve çıkışlarda protesto ile karşılaşmamak için genel merkezde yatılı kalması bekleniyor.

SUÇA BULAŞANLAR TASVİYE EDİLECEK

Parti binasına giren Kılıçdaroğlu, bu süreçten sonra tasfiye işlemlerine başlayacak.

Kılıçdaroğlu ve ekibi, bazı milletvekilleri ve yolsuzluk iddiaları bulunan belediye başkanlarını partiden uzaklaştıracak.

Parti yönetiminde de değişikliğe gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, MYK üye sayısını 5-6’ya düşürülecek, dar bir kadro ile çalışılacak.

Tüzük değişikliğinin Kılıçdaroğlu ekibi tarafından gündeme getirilmesi beklenirken Parti Meclisi, zorunlu olmadıkça toplanmayacak.

Kılıçdaroğlu'nun bu adımlardan sonra yeniden aday olmadan partiyi kurultaya götürmesi bekleniyor.