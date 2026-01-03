CHP'de yeni yılın ilk MYK'sının tarihi belli oldu: 5 Ocak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de 2026'nın ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki 2026 yılının ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, 5 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK

Toplantıda; yeni yıl hedefleri, siyasi gelişmeler, tutuklu belediye başkanlarının süren davaları ve etkinlik takvimi görüşülecek, dış politika ve ekonomiye dair değerlendirmeler yapılacak.

İLK PM TOPLANTISININ TARİHİ NETLEŞTİ

Yeni yılın ilk PM toplantısı ise 8 Ocak Perşembe saat 13.30'da yapılacak.

Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantının gündeminde, 2025'in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikalarına dair görüş ve öneriler, örgüt ve saha çalışmalarına dair öneri ve beklentiler yer alacak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına dair bilgilendirme ve rapor yazım süreci değerlendirmesi olacak.

MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR MİTİNGİNİN YENİ ADRESİ BEYKOZ

Öte yandan Özel'in, pazartesi MYK'nin ardından kapalı grup toplantısı yapması, salı ise TBMM'de Grup Toplantısı'nda konuşması bekleniyor.

CHP'nin İstanbul'un her ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi, 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul Beykoz'da yapılacak.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDEKİ KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Genel Başkan Özgür Özel'in, 9 Ocak Cuma günü Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kanaat önderleriyle, 10 Ocak Cumartesi günü ise 81 il başkanıyla parti genel merkezinde toplantı yapması planlanıyor.