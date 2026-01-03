Abone ol: Google News

Elazığ'daki depremde panik anı kameraya yansıdı

Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında oyun oynayan iki kuzenin tepkileri kayda geçti.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 21:55
  • Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem anında iki kuzenin tepkileri güvenlik kamerasına yansıdı; biri panik yaparken diğeri sakin kaldı.
  • Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sırasında iki kuzenin bir iş yerinde oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremi fark eden kuzenlerden biri kısa süreli panik yaşarken, diğerinin ise sakinliğini koruyarak oyuna devam ettiği görüldü.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

