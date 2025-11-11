CHP'deki para kuleleri İBB İddianamesi'nde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu da rüşvet ve yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da soruşturma genişlerken, bugün de beklenen iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturmaya giden süreci başlatan CHP'deki para sayma görüntülerine de yer verildi.

GÖRÜNTÜLER TEK TEK İDDİANAMEDE YER ALDI

Hazırlanan iddianamede, hem para görüntülerine hem de gizli tanıkların ifadelerine de yer verildi.

Paraların toplanma amacını gizli tanıklar; "çıkar, seçim zamanına fon oluşturmak ve Ekrem İmamoğlu'nun harcamalarını finanse etmek" olarak açıkladı.

CHP'DE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz yıl yerel seçimlere günler kala CHP'de bir skandal patlak verdi.

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden birisi olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti.

PARA KULELERİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Görüntülerde, balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor.

Konu yargıya taşınırken CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedilen 'para sayma' görüntülerine dair yargılama süreci, 22 sanığın duruşmasıyla başladı.

İBB'YE UZANAN YOLSUZLUK OPERASYONU SÜRECİ

Tüm bu süreç yaşanırken İBB'deki yolsuzluk operasyonuna ulaşan süreç, tam da bu görüntülerle başladı.