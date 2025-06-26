CHP’den '30 Haziran' adımı: Tüm il başkanları Ankara’ya çağırıldı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 30 Haziran'da görülecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel iddiaları kesin bir dille reddederken dikkat çeken bir hamle geldi.
DAVANIN GÖRÜLDÜĞÜ GÜN ANKARA'DA TOPLANACAKLAR
30 Haziran Pazartesi günü parti genel merkezinde 81 il başkanıyla toplantı yapacak.
Toplantının partinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemli davanın görüleceği günle aynı gün gerçekleşecek olması dikkati çekti.
HUKUKİ SÜREÇ ELE ALINACAK
Toplantıda 38. Olağan Kurultaya ilişkin yürüyen hukuki sürecin yanı sıra, yaz aylarında yürütülecek miting takvimi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması amacıyla başlatılan imza kampanyasının geldiği aşamanın ele alınması bekleniyor.
Saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde başlayacak toplantıya Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in başkanlık etmesi bekleniyor