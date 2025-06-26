Abone ol: Google News

CHP’den '30 Haziran' adımı: Tüm il başkanları Ankara’ya çağırıldı

CHP'den 38. Olağan Kurultayın iptali istemli davanın görüleceği 30 Haziran için dikkat çeken bir hamle geldi. Partinin tüm il başkanlarının o tarihte Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceği bildirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
CHP’den '30 Haziran' adımı: Tüm il başkanları Ankara’ya çağırıldı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 30 Haziran'da görülecek. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel iddiaları kesin bir dille reddederken dikkat çeken bir hamle geldi. 

DAVANIN GÖRÜLDÜĞÜ GÜN ANKARA'DA TOPLANACAKLAR

30 Haziran Pazartesi günü parti genel merkezinde 81 il başkanıyla toplantı yapacak.

Toplantının partinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemli davanın görüleceği günle aynı gün gerçekleşecek olması dikkati çekti.

HUKUKİ SÜREÇ ELE ALINACAK

Toplantıda 38. Olağan Kurultaya ilişkin yürüyen hukuki sürecin yanı sıra, yaz aylarında yürütülecek miting takvimi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması amacıyla başlatılan imza kampanyasının geldiği aşamanın ele alınması bekleniyor.

Saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde başlayacak toplantıya Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in başkanlık etmesi bekleniyor

Gündem Haberleri