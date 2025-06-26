CHP’den '30 Haziran' adımı: Tüm il başkanları Ankara’ya çağırıldı CHP'den 38. Olağan Kurultayın iptali istemli davanın görüleceği 30 Haziran için dikkat çeken bir hamle geldi. Partinin tüm il başkanlarının o tarihte Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceği bildirildi.