CHP'den istifa eden Aksu Belediye Başkanı: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

CHP'de istifa furyası sürüyor...

Son olarak Antalya'nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

CHP'Yİ TOPA TUTTU

2024 seçimlerinde CHP'nin inançlı kadroları, ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteğini bir araya getirerek, yüzde 55 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini belirten Yıldırım, yaptığı açıklamada partisini topa tuttu.

"AK PARTİ'YE GEÇME NİYETİM VAR"

CHP'den istifa eden Antalya'nın Aksu ilçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "AK Parti'ye geçmeye niyeti olduğunu" açıkladı.

Partiyle hem yerel hem Genel Merkez düzeyinde görüştüğünü belirten Yıldırım, CHP'yi Atatürk, cumhuriyet ve demokrasiden uzaklaşmakla eleştirdi.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçladı.

"TEK AMACIMIZ AKSU'NUN SORUNLARINI ÇÖZMEK"

AK Parti'ye geçiş için hiçbir şartı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Tek amacımız Aksu'nun sorunlarını çözmek." dedi.

Ayrıca Muhittin Böcek'i başarısızlıkla eleştirip, Menderes Türel'in hizmetlerini övdü.