CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır: AK Parti milletin yanında

CHP'de kaos bitmiyor...

Son olarak CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa etti.

AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİALARI

Son olarak CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları, dünün en çok konuşulanları arasına girdi.

CHP'den istifa eden milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü törenlerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesindeki Mersinli Yörükler Derneğini ziyaret etti.

"AK PARTİ'YE GEÇİYORUM"

Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve üyeleriyle bir araya gelen Çakır, ziyaret sonrası İHA muhabirine açıklamada bulundu.

AK Parti'ye geçeceği yönündeki söylentilere de yanıt veren Çakır, "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ DEVLETİNİN, MİLLETİNİN YANINDA"

AK Parti'yi tercih ettiğini nedenlere de değinen Çakır, "AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında." diye konuştu.

AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi birçok hizmeti getirdiğine vurgu yapan Çakır, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için de her şeyi yerine getirdiğini anlattı.

AK Parti'ye geçme kararı almadan vatandaşlara danıştığını aktaran Çakır, "Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben." diyerek sözlerini tamamladı.

MECLİS KOMİSYONUNDA CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİYLE KAVGA ETMİŞTİ

Hasan Ufuk Çakır, Meclis’teki bir komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum." ifadelerini kullanarak bağırmıştı.

Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çakır, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için "Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir." demişti.

"YATIYORUZ KALKIYORUZ SİLİVRİ..."

Çakır, verdiği bir röportajda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Memleketin sorunlarına çözüm arayacağımıza yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri! Ya arkadaş, yani hırsızın partisi olmaz. Yakup Öner 70 bin lira maaşla 5 milyon dolarlık evde oturuyor, 30 milyonluk arabaya biniyor. Ses yok. 10 kere kurultay yaptık. Eğer temel yanlışsa sizi bunlar kurtarmaz. Sizin yapacağınız iş, şaibeye karışmış arkadaşları partiden ihraç etmek. Ya baklava kutusuna parayı ben mi koydum arkadaş ya?

GEÇEN YIL 66 BAŞKAN, 11 VEKİL AK PARTİ'YE GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl hem muhalefet hem de iktidarda parti geçişleri aralıksız sürmüştü.

AK Parti, geçtiğimiz yıl büyükşehir, ilçe ve belde düzeyinde 66 belediye başkanı ve 11 milletvekilini bünyesine katmıştı.