İbrahim Tatlıses'in tetikçisi Abdullah Uçmak, özel izinle cenazeye katıldı

Bir döneme damga vuran silahlı saldırının tetikçisi...

Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik 2011 yılında gerçekleştirilen silahlı saldırının faili Abdullah Uçmak, yıllar sonra görüntülendi.

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE ÇIKTI

Kasten adam öldürmeye teşebbüsten 16 yıl hapis cezasın çarptırılan Uçmak, bir akrabasını cenazesine katılmak üzere cezaevinden özel izinli çıktı.

Cenaze törenine katılan Uçmak için alınan geniş güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 sanık hakkında görülen davada karar 18 Mart 2021'de verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın İbrahim Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl, Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemlerinden dolayı da yine aynı suçtan ayrı ayrı 15 yıl olmak üzere 3 sanığın otuzar yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Emin Birdal hakkında ise "silah sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.