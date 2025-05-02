CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü

Haber Merkezi

CHP'li Adnan Beker'in şoförünün polis ekiplerinin üzerine aracı sürmesi, gündem oldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru, CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurmak istedi.

"DUR İHTARINA UYMADI"

Ancak aracı kullanan şoför, "dur" ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürdü.

POLİS MEMURU, ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı, aracı üzerine süren şoförden de şikayetçi oldu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Adnan Beker de sosyal medya hesabından yaşananların bir görüntüsünü paylaştı.

İtibar suikastı yapıldığını söyleyen Beker, "Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz." ifadesini kullandı.

CANLI YAYINA KATILDI, SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına bağlanan Beker, yaşanan olayla ilgili açıklamasında, "Ben milletvekiliyim, benim arabamın önünde durabilir mi? Çekil arabamın önünden diyorum." sözleriyle kendini savundu.

HANDE FIRAT: NE OLUYOR VEKİL OLUNCA

Beker, Hande Fırat'ın "Ne oluyor milletvekili olunca, bizden üstün mü oluyorsunuz?" sorusuna "Bize bu kadar yüklenmeyin, o zaman vekil olmayalım." yanıtını verdi.