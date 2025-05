Haber Merkezi

CHP'li belediyelerde çöp sorunu bitmek bilmiyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde de çöp sorunu, uzun zamandır vatandaşın gündemini meşgul ediyor.

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri devam ederken, görüşmelerde tıkanma yaşanmıştı.

Nisan ayında, yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde karara varılamaması üzerine işçiler greve gitmişti.

Geçen zamanda çöp sorunu devam ederken, çöp dağları da vatandaşları isyan ettirdi.

Sadece Çiğli'de değil, Beşiktaş dahil olmak üzere CHP'li belediyelerin çöpleri toplamaması, vatandaşın sağlığını olumsuz etkiliyor.

CHP'Lİ BELEDİYELER ÇÖPLE ANILIYOR

Vatandaşların sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşan çöp sorunu, CHP'li belediyelerde çözülemiyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan vatandaşlar, çöp dağlarının ne zaman temizleneceğini oturdukları bölgedeki belediye başkanlarına soruyor.

Şişli Belediyesi'nde de kayyumdan önce çöp dağlarına vatandaşların isyan ettiği ortaya çıktı.

"ÇÖP KOKUSU SOLUYORUZ"

Sosyal medyadan paylaşım yapan vatandaşlar, "Çöp kokluyoruz Çiğli'de." "Sürekli grev yapan işçilerden bıktık." "Acil çözüm bekliyoruz." "Her yer çöp." "Fareler bastı her yeri! Ne köpek toplamayı ne çöp toplamayı becerebiliyorsunuz! Çiğli'de her yer köpek pisliği, yemek artığı, çöp içinde. Rezillik!" dedi.