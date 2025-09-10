CHP'li Beykoz Belediye meclis üyesi iki kişi daha istifa etti

Beykoz Belediyesi'nde hareketli dakikalar...

Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti.

Bunun üzerine bugün yeni bir gelişme daha yaşandı ve 2 CHP'li meclis üyesi daha istifa ettiğini duyurdu.

2 CHP'Lİ DAHA İSTİFASINI AÇIKLADI

Beykoz Belediyesi'nde Başkan Vekili Gürzel'in CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından şimdi de Belediye Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Uzun istifa açıklamasında, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile yönetime tepki göstererek "Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir." dedi.

Gökdemir ise istifa açıklamasında, CHP tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.

CHP İLÇE YÖNETİMİNE TEPKİ

Meclis Üyesi Murat Uzun istifa açıklamasında, "31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz'un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur.

Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir." ifadelerini kullandı.

İlçe örgütünün arka planda iş çevirdiğini iddia eden Uzun, şunları söyledi:

"Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak akıl ve dayanışmayı yok etmiştir.

Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir."

Uzun, açıklamasının son kısmında ise "Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum." dedi.