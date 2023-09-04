CHP'den Perinaz Mahpeyker Yaman'ın atanmasıyla ilgili savunma: Seçimler yüzünden Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Bülent Kuşoğlu, CHP'de yaşanan danışman skandalıyla ilgili, "Seçimde çok hızlı hareket edilme zorunluluğundan kurumsal çalışma olmadı, acele yapıldı bazı şeyler" açıklamasında bulundu.

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Seçimlerin ardından bir türlü kendine gelemeyen CHP, bu kez de danışman kriziyle sarsıldı.

Alınan sonuçların ardından istifa çağrıları yapılan Kemal Kılıçdaroğlu, ortaya çıkan danışman atamasıyla parti tabanını ayağa kaldırdı.

CHP Lideri'nin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

Ataması yapıldı, CHP'den yalanlama geldi

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Yaman'ın paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası CHP'den bir açıklama yapıldı ve görevlendirme yalanlandı.

Islak imzalı görevlendirme yazısı ortaya çıktı

Ancak görevlendirmenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde yapıldığı ıslak imzayla bir kez daha tescillendi.

CHP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleriyle şaşkına çeviren Yaman'ın danışman olarak atanmasının yankıları sürerken CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"Düğünde tanışmıştım ondan sonra danışman olmuş"

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Kuşoğlu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Perinaz Mahpeyker Yaman'la görüntüsü olmasına cevap veren Kuşoğlu, "Düğünde tanışmıştım ondan sonra danışman olmuş, bilgim yoktu.” dedi.

"Odası yoktu"

Yaman'ın CHP Genel Merkezi'nde odası olduğu iddiasıyla ilgili de konuşan Kuşoğlu, “Odası yoktu. Danışman olmadığı için odasının olması mümkün değil.” diyerek yalanladı.

"Komplo vardır bilmiyorum"

Yaman’ı kimin getirdiğini bilmediğini ifade eden Kuşoğlu, “Danışman olurken geçmişte ne yazmış bakılmıyor mu?” sorusuna, “Herhalde bakılmıştır. Ya da komplo vardır, bilmiyorum. Bakılmaz olur mu, bakılması lazım.” diye yanıt verdi.

"Seçim sırasında oldu, kurumsal çalışma yapılamadı"

Son olarak "Nerede açık verilmiş?” sorusuna, “Herhalde cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında çok hızlı hareket edilme zorunluluğundan. Kurumsal çalışma olmadı. Acele yapıldı bazı şeyler, ondan dolayı oldu. Bunlar CHP'lileri üzen konular ama CHP'ye zarar veremez. CHP kurumsal bir parti.” yanıtını veren Kuşoğlu, “Danışman tercihleri kurumsallıkla çelişmiyor mu?” sorusu üzerine de şunları söyledi: