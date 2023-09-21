CHP'li Bülent Tezcan: Özgür Özel genel başkan olacak Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerden biri olan Bülent Tezcan, değişim grubunun sözcülüğünü yaparcasına Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığına son vereceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'de değişim için partinin genel başkanlığına aday olan Özgür Özel'in muhalefette etkileri sürüyor.

'Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için' aday olduğunu söyleyen Özel'e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimler tarafından destek geldi.

Değişimcilerin Kılıçdaroğlu karşısındaki adayı Özgür Özel oldu.

"Kazanacağız ve Özgür Özel iyi bir genel başkan olacak"

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan CHP PM Üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Özel'e desteğini açıklayan partililerden biri oldu. Tezcan, İmamoğlu'nun zoom toplantısında yer alan isimlerden biriydi.

"Bu delege yapısı oldukça genel başkanlık değişimi mümkün değil mi?" sorusunu yanıtlayan Tezcan, "Ben buna katılmıyorum. Kazanacağız ve Özgür Özel iyi bir genel başkan olacak. Özel iyi bir CHP'lidir. Aktif, genç bir siyasetçidir. Bu sözler CHP delegesine hakarettir. CHP delegesi manüpile edilmez. CHP delegesi İsmet Paşa'yı değiştirebilen delegedir." şeklinde cevapladı.

"Sayın Özel bu kurultayda değişimin öncüsü"

Tezcan sözlerinin devamında, "CHP delegesi geçmişte her halükarda mevcut genel başkanlara karşı aday olanların 400'ün üzerinde oy aldıkları kurultaylar yaşamıştır. Bu iddiaya katılmıyorum. Sayın Özel bu kurultayda değişimin öncüsü olarak genel başkan olacaktır." dedi.

