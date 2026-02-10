CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), sular durulmuyor..

Partide son olarak Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in küfürlü mesajları tartışılırken, yeni bir skandal daha yaşandı.

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı.

"CİNSEL TACİZ"DEN TUTUKLANDI

Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede’nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.