İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi atandı

Kabinede görev değişimi...

Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı.

Çiftçi, Erzurum Valiliği görevini yürütüyordu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya gelen, ilk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye giden Çiftçi, 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray'ın Gülağaç, Erzurum'un Tekman, Nevşehir'in Derinkuyu, Bitlis'in Adilcevaz ve Kırşehir'in Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulunan Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.