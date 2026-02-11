SON DAKİKA! Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek atandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kabinede görev değişimi..

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalardaki öncü rolü ile tanıdığımız Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği uyuşturucu operasyonlarından, yasa dışı bahis operasyonlarına kadar birçok önemli soruşturmaya da imzasını atmış bir isim.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde terörle mücadele, organize suç örgütleri ve kamu düzenini tehdit eden yapılara yönelik soruşturmaların etkin şekilde yürütülmesine öncülük etti.

ADALET BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDE BULUNDU

1982 yılında Nevşehir’de doğan Akın Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Meslek hayatına hakim-savcı olarak başlayan Gürlek, yargı kariyeri boyunca önemli görevlerde bulundu.

1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Akın Gürlek, bu görevini sürdürürken 2024 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Gürlek bu tarihten beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu.

YILMAZ TUNÇ: REFORMLARA OMUZ VERMENİN ONURUNU YAŞADIK

4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı'na atanan Yılmaz Tunç, 11 Şubat itibarıyla yaşanan görev değişiminin ardından bir veda mesajı yayımladı. Tunç mesajında yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de muvaffakiyet diledi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur." diyen Tunç, reformlara omuz vermenin onurunu yaşadığını ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE ÖNEMLİ KATKI

Naif ve sakin kişiliği ile bilinen Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecinde de önemli bir rol üstlendi. Türkiye'de gözyaşının dinmesi için elini taşın altına koyan isimlerden biri olan Yılmaz Tunç, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda birçok çalışmaya imza attı.

Tunç bu komisyonun çalışmaları sayesinde "Terörsüz Türkiye" idealine her zamankinden daha yakın olunduğunu ifade etmişti.

Süreç kapsamında her zaman iletişim kanallarını açık tutan Yılmaz Tunç, İmralı ile gerçekleştirilen ve terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasına giden süreçte pay sahibi oldu.